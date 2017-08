Tunisie: Les technologies numériques pour renforcer l'inclusion financière

Selon le même rapport, on indique que les technologies numériques permettent d'étendre l'accès aux services financiers pour des millions d'individus, dont les femmes. Elles constituent, ainsi, une perspective incroyablement séduisante et la communauté internationale mise beaucoup sur ces nouveaux outils pour intégrer au système financier formel et réglementé les 2 milliards d'adultes actuellement non bancarisés.

Expériences

Selon la Banque mondiale, il y a différentes expériences à ce niveau. Le Brésil, le Mexique et la Turquie ont choisi d'informatiser les paiements publics (salaires, allocations sociales, etc.) tandis que l'Inde a lourdement investi dans le renforcement d'infrastructures essentielles, y compris avec la création d'une carte nationale d'identité numérique. Le Ghana teste de nouvelles solutions d'assurance pour les téléphones portables.

Pour les pays en train d'ajuster leurs cadres juridiques et réglementaires, tels que la Chine, le Mexique et la Tanzanie, ils recourent également de plus en plus à des réglementations différenciées et à des procédures de vigilance à l'égard de la clientèle pour promouvoir l'inclusion financière tout en se conformant aux règles en matière de lutte contre le blanchiment d'argent et le financement du terrorisme.

Mais pour intégrer le numérique, ces pays doivent rester réactifs et capables de s'adapter rapidement à ces évolutions afin de suivre le mouvement au profit du bien commun. De même, la Banque mondiale indique que les pouvoirs publics doivent ouvrir la voie et envoyer des signaux positifs aux industriels pour favoriser l'innovation dans des espaces aménagés à cet effet.

Solutions numériques

La Banque mondiale indique également que les autorités réglementaires doivent se doter d'outils numériques plus performants et étudier des solutions pour soutenir les technologies financières. On précise, à ce niveau, que le big data exige des systèmes automatisés plus sophistiqués capables d'assurer un suivi et une analyse en temps réel des activités financières.

La Banque mondiale recommande, ainsi, aux gouvernements d'accorder la priorité à développer les cartes d'identité numériques tout en tenant compte des inquiétudes légitimes sur le plan de la vie privée et de la sécurité des données.

En Tunisie, on estime qu'entre 30% à 40% de la population adulte et plus de la moitié des entreprises en Tunisie ont peu ou prou d'accès au secteur financier traditionnel. Toujours selon une étude de la Banque mondiale, l'offre des services financiers inclusifs reste fragmentée, incomplète et finalement peu accessible.

Un projet de loi concernant la mise en place d'une carte d'identité biométrique a été déjà proposé. Mais il suscite des débats quant à sa violation de la vie privée des citoyens. En attendant, il faut dire que la Tunisie ne peut se passer de cette révolution numérique mondiale, attendu que l'intégration des technologies numériques serait fondamentale pour renforcer l'inclusion financière.