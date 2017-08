Madagascar: Angaredona - Grand succès du festival à Ambositra

Le festival Angaredona Ambositra a été, une fois de plus, un grand succès

A Ambositra, la température avoisinait les 9°C la semaine dernière. Malgré le froid, les riverains ne pouvaient se résoudre à rester cloîtrés chez eux. La ville, depuis vendredi dernier, vibrait effectivement au rythme du festival Angaredona. Le 4 août, les festivaliers partageaient donc leur bonne humeur en faisant le tour de la ville à travers le « Kidodo carnaval », partis de quatre coins différents pour tous se retrouver à Antamponivinany. A travers ce « Kidodo festival », les participants mettaient non seulement en avant la culture de leur ville mais également les costumes traditionnels des 18 ethnies. Un spectacle qui a ravi tous ceux qui étaient présents à ce rendez-vous culturel.

Spectacles et concerts ayant vu défiler sur scène plusieurs artistes venus de différents horizons musicaux, entre autres Jimmy Arison, Dona Gasy, Minah et Langeza, Rapiera-Bally, Miatrebala, Marolafy, Jimmy B Zaoto, Nainako, Dodol et le Goëland, T Ambositra 2, Nantenaina, Kabosy Spirit, Baba, Bagzana, Asampinga, Telofangady, Levelo, Bivy, Matsubara, Zazaraha, Rajery et Samoela, ont également ravi tous ceux qui étaient à Antamponivinany . Un grand succès de plus pour Rajery et son équipe.