Tunisie: Risques relativement élevés en Tunisie

Manque de contrôle

Cette analyse s'inscrit dans le cadre des engagements internationaux de la Tunisie, notamment la première recommandation du Groupe d'action financière (Gafi) exigeant des pays la compréhension, la détermination et l'évaluation des risques liés au blanchiment de capitaux et au financement du terrorisme, et l'adoption de la méthodologie basée sur la définition des risques et l'orientation des ressources de l'Etat vers les secteurs et les métiers à hauts risques.

Ainsi, malgré l'arsenal juridique et réglementaire dont dispose le pays, cette évaluation fait ressortir des faiblesses au niveau de la compréhension par les employés dans les différents secteurs, des risques de blanchiment d'argent et de financement du terrorisme, et le manque d'efficacité des mesures et des pratiques de contrôle, outre le retard au niveau de l'application des sanctions administratives décidées par les structures de contrôle et de régulation. Le rapport met l'accent sur la faiblesse de la coordination entre les différents intervenants sur le plan national et sur la faible capacité d'analyse de certaines parties en ce qui concerne les crimes financiers.

Il pointe du doigt l'absence, au sein des institutions financières et non financières, à l'instar de la Poste tunisienne, des promoteurs immobiliers et des bijoutiers, d'une unité chargée de contrôler le système de lutte contre le blanchiment d'argent et le financement du terrorisme et souligne la défaillance du système d'analyse des données statistiques relatives aux crimes ainsi que la lenteur dans le jugement des auteurs de crimes dans ce domaine.