Madagascar: Groupement des Jeunes Leaders (JLM) - De l'interpellation à l'action contre la pauvreté

Vulnérables. La situation actuelle présente un risque d'aggravation du niveau de vulnérabilité, en particulier chez les enfants et les femmes, d'après le rapport publié par l'UNICEF (Fonds des Nations Unies pour l'Enfance). Pour le JLM, assurer le respect des droits fondamentaux de la population reste crucial, dans le contexte actuel. Dans cette optique, ce groupement de leaders a procédé, samedi dernier, à la distribution de vêtements chauds à 50 ménages nécessiteux, dans le Fokontany Andraharo du 6e Arrondissement d'Antananarivo : ce qui représente plus de 200 bénéficiaires, d'après l'organisation. Celle-ci n'a pas manqué d'interpeller l'Etat pour son inaction, face à cette pauvreté extrême qui s'amplifie.

Ce qui veut dire que tous les régimes successifs n'ont pas réussi ou ont été incapables de mettre le pays sur le chemin du développement. Et celui de Hery Rajaonarimampianina ne fait pas exception. En effet, la croissance n'évolue pas comme attendu alors que les infrastructures économiques sont délabrées. Ce régime n'arrive même pas à égaler les réalisations durant la transition. Et le contraste entre riches et pauvres à Madagascar est flagrant. Plus de 80 % des logements ne suivent pas les normes », ont affirmé les membres du JLM.

C'est le constat mis en avant par le Groupement des Jeunes Leaders de Madagascar (JLM) pour expliciter la tendance et la situation alarmante de la Grande Ile, en terme de pauvreté. En effet, les statistiques montrent que 56% des Malgaches vivent dans l'extrême pauvreté, alors que la moyenne en Afrique est de 35,2%. Les chiffres indiqués par les partenaires techniques et financiers au développement confirment cette mauvaise posture, en évoquant une proportion de neuf Malgaches pauvres sur dix. « Depuis l'indépendance, la Grande Ile ne cesse de dégringoler.

