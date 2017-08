Maroc: Pour une meilleure gestion de l'école

Le plan d'action 2017-2021 du ministère de la Culture et de la Communication se veut un mécanisme pour… Plus »

Il porte essentiellement sur la réhabilitation de tous les établissements scolaires et des internats, la mise à niveau des espaces scolaires, le renouvellement et la réhabilitation des équipements scolaires, la rénovation des classes et la mise en œuvre des mesures pédagogiques nécessaires pour améliorer la qualité de l'apprentissage et de l'enseignement.

Pour sa part, Mme Bouchra Aaraf, directrice provinciale au ministère de l'Education nationale à la préfecture des arrondissements Ain Chok a indiqué que l'opération des inscriptions des élèves et de recrutement des enseignants contractuels se poursuit dans de bonnes conditions et vise à assurer un enseignement de qualité.

Le ministre a indiqué qu'il compte effectuer d'autres visites d'évaluation et de prospection dans des établissements scolaires avant la prochaine rentrée scolaire vu qu'elles offrent l'occasion pour s'enquérir des conditions de ces établissements et relever les lacunes dont ils souffrent.

Le département de l'éducation nationale déploie d'intenses efforts pour assurer cette mise à niveau dans la perspective de la prochaine rentrée scolaire, a-t-il déclaré à la presse à l'issue d'une visite de prospection dans six établissements scolaires aux communes Moulay Rachid, Sidi Othman et Ain Chok à Casablanca.

Réhabilitation des établissements scolaires et internats, mise à niveau des espaces scolaires, renouvellement et réhabilitation des équipements scolaires, entre autres, axes prioritaires

