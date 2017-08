Maroc: L'audience du 29 août à la Cour d'appel vivement attendue

Le plan d'action 2017-2021 du ministère de la Culture et de la Communication se veut un mécanisme pour… Plus »

C'est dire à quel point cette date du 29 août est importante pour Maâfi et Abakouy. Ils n'aspirent qu'à une chose : que la justice prenne le dessus. Et justement leur confiance en la Justice est grande.

Il aura eu, si l'on peut dire, plus de chance que cette autre victime, Ibrahim Abakouy, qui aurait eu droit au même sale traitement en février 2015. Il s'en est tiré, le pauvre, avec un traumatisme crânien et une fracture au coude.

Ahmed Maâfi, honnête citoyen marocain résidant en Belgique et vivant à la sueur de son front, était à mille lieues de penser que sa visite à son pays d'origine qu'il chérit tant allait tourner au cauchemar en ce septembre 2014. Cela s'est passé dans un parking à Tanger, comme le rapporte l'intéressé, quand il s'est vu immobilisé, et jeté dans une bagnole. On lui ouvrira les yeux quelques bornes plus loin dans un lieu qu'il ne peut définir. Il était en présence de quelqu'un qui avait tout l'air du chef de "cette bande aux pratiques si mafieuses".

