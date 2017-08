Ile Maurice: Benoît Jolicœur - «L'aéroport de Plaine-Corail méritait de retrouver son nom originel»

En fait, les engagements variés de ce Rodriguais, aujourd'hui âgé de 57 ans, répondent à une unique préoccupation : Rodrigues. «Toutes mes actions trouvent une unité dans ma passion et mon amour pour le bien-être des Rodriguais. C'est ce qui me fait courir.»

L'ancien ministre apporte aussi sa pierre dans le domaine de l'éducation. Il est actuellement le président du conseil d'administration du Rodrigues Educational Development Company Ltd, qui gère six collèges dans l'île.

Il s'efforce de mettre en valeur tout ce qui est authentiquement rodriguais. «Avec mon épouse Antoinette, nous accueillons des touristes en gîte et chambre d'hôte. Nous donnons la possibilité aux touristes de faire l'expérience de l'accueil dans une famille rodriguaise et nous privilégions la cuisine locale avec des produits frais de notre ferme et du lagon», déclare Benoît Jolicoeur. Mais, l'incursion du politicien à la retraite dans le tourisme va plus loin. Il fait partie d'une association qui regroupe des opérateurs touristiques.

Aujourd'hui, Benoît Jolicœur tient gîte et table d'hôte pour ceux qui choisissent de passer des vacances à Rodrigues, loin du stress de l'animation et de la pollution des grandes villes. L'ancien ministre trouve dans cette activité une manière de continuer à servir son île.

