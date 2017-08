Maroc: Le taux de chômage repart à la hausse

L'économie marocaine a détruit plus d'emplois qu'elle n'en a créé au deuxième trimestre, selon le HCP

La situation de l'emploi a été défavorable au deuxième trimestre de l'année 2017, le taux de chômage étant reparti à la hausse. Selon des chiffres rendus publics récemment par le Haut-commissariat au plan (HCP), il est passé de 9,1% à 9,3% au niveau national et de 13,4% à 14% en milieu urbain.

Avec un accroissement de la population active de 107.000 personnes, cela équivaut à environ 33.000 chômeurs de plus au niveau national. Ainsi, l'effectif total des chômeurs au cours du deuxième trimestre de cette année s'est établi à 1.123.000 personnes.

« Le nombre de chômeurs est passé de 1.090.000 à 1.123.000 personnes entre le deuxième trimestre de 2016 et celui de 2017, ce qui représente une hausse de 33.000 personnes au niveau national (45.000 personnes en plus en milieu urbain et 12.000 personnes en moins en milieu rural) », a relevé l'organisme public dans une note d'information.

Si le taux de chômage en milieu rural a baissé de 3,5% à 3,2%, comme l'a souligné le HCP, il faut noter en revanche qu'il est resté élevé parmi les femmes. En effet, il est passé de 12,7% à 13,2%.

La situation était aussi on ne peut plus critique dans deux autres catégories: les diplômés et les jeunes. Selon les chiffres du HCP, les taux de chômage les plus élevés ont été enregistrés parmi les jeunes âgés de 15 à 24 ans qui est passé de 23,2% à 23,5% et les personnes ayant un diplôme (16,3% à 17%).

A noter également que la population sous-employée s'est établie à 1.086.000 personnes. D'après les données analysées, « le volume des actifs occupés en situation de sous-emploi a augmenté de 1.065.000 à 1.086.000 personnes au niveau national entre le deuxième trimestre de 2016 et celui de 2017, de 531.000 à 537.000 personnes dans les villes et de 535.000 à 549.000 dans la campagne », a noté le HCP.

C'est ainsi que le taux de sous-emploi s'est accru de 0,1 point, par rapport au deuxième trimestre de 2016, passant de 9,8% à 9,9% au niveau national ; de 9% à 9,1% en milieu urbain et de 10,7% à 10,8% en milieu rural.

Selon la répartition par genre, le Haut-commissariat a noté que « le taux de sous-emploi a atteint 11,4% parmi les hommes (9,1% en milieu urbain et 14,4% en milieu rural) et 5,2% parmi les femmes (9,3% en milieu urbain et 2,4% en milieu rural) ».

Dans sa note, le HCP a également indiqué que l'économie marocaine a créé 74.000 postes d'emploi (12.000 en milieu urbain et 62.000 en milieu rural), entre le deuxième trimestre de l'année 2016 et la même période de 2017, contre une perte de 26.000 une année auparavant. Et de préciser que « le volume de l'emploi est passé de 10.884.000 à 10.958.000 personnes. Le taux d'emploi a, quant à lui, reculé de 0,5 point au niveau national, passant de 43,4% à 42,9%. Ce taux a baissé en milieu urbain de 37,2% à 36,4% (-0,8 point) et a augmenté en milieu rural de 53,7% à 54,2% (+0,5 point) ».

Dans cette même rubrique, on notera aussi que les emplois créés au cours de cette période sont de 58.000 postes d'emploi rémunérés (48.000 en milieu rural et 10.000 en milieu urbain) et de 16.000 postes d'emploi non rémunérés (14.000 en zones rurales et 2.000 en zones urbaines), selon le HCP.

Concernant la contribution sectorielle à la création nette d'emplois, il ressort que le volume d'emploi dans le secteur de l'"agriculture, forêt et pêche" s'est accru de 52.000 postes au niveau national, ce qui représente un accroissement de 1,3%, entre le deuxième trimestre de 2016 et la même période de 2017, contre des pertes de 175.000 postes en 2016.

Selon le milieu de résidence, 3.000 postes ont été créés en milieu urbain et 49.000 l'ont été en milieu rural.

De son côté, le secteur des "services" a enregistré une création nette de 19.000 emplois au niveau national (7.000 postes en milieu urbain et 12.000 en milieu rural), après une création annuelle moyenne de 60.000 emplois au cours des trois dernières années, a indiqué le HCP.

Quant au secteur des BTP, il a créé 7.000 postes d'emploi au niveau national, 2.000 en milieu urbain et 5.000 en milieu rural, durant la même période. « La création annuelle moyenne d'emplois dans ce secteur était de l'ordre de 24.000 postes au cours des trois dernières années », a précisé le HCP.

En ce qui concerne le secteur de l'"industrie y compris l'artisanat", le Haut-commissariat a noté que l'on « a enregistré une perte de 4.000 emplois (exclusivement en milieu rural), après une création annuelle moyenne de 14.000 emplois au cours des trois dernières années ».