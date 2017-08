Ile Maurice: Double anniversaire - le Singing Priest fait toujours recette

Il n'y a que le père Jocelyn Grégoire pour attirer des foules importantes hors 1er mai. Hier, il a réussi hier à capter et magnétiser près de 5000 personnes - des enfants, des jeunes, des adultes et même des personnes âgées - dans la cour du Ste Mary's où il célébrait son 31e anniversaire de prêtrise et ses 30 ans de chant liturgique. Il n'a pu célébrer ses 30 ans de sacerdoce en 2016 car il n'était pas au pays.

Il faut dire que le Singing Priest comme on le surnomme, a mis que paquet pour marquer ce double anniversaire : un immense chapiteau et une sonorisation parfaite signée Damoo, l'enregistrement de l'évènement par AVS Cinematography de Christian Nayna, un service d'ordre bien huilé composé de 50 hommes faisant partie du mouvement catholique Zezi Vre Zom, tout y était.

Sans compter ses musiciens habituels et ses choristes menés par le pianiste Antoine Louise dont c'était aussi l'anniversaire de naissance hier. Pendant trois heures, le père Grégoire a fait chanter et danser l'assistance avec ses compositions mais aussi avec une adaptation en kréol de Thinking out loud d'Ed Sheeran rebaptisée Abba Papa, le No Woman, le No Cry de Bob Marley ou encore Have I told you lately that I loved you de Rob Stewart.

Il y a eu un grand moment d'émotion dans l'après-midi quand le père Grégoire a rendu un hommage appuyé à son frère André, 63 ans, qui travaillait dans la construction et qui est mort subitement d'une crise cardiaque mardi dernier au sortir du travail.

Avant la fin du concert, le Singing Priest a fait distribuer un signet souvenir pour marquer ce double anniversaire et a mis en vente un double CD avec ses cantiques le plus populaires. Un double album qui a vite trouvé preneur. Le père Grégoire travaille sur la sortie prochaine d'un CD sur le mariage.