Madagascar: Nosy Be - Le riz coûte cher

Le riz semble être un luxe à Nosy Be. Le manioc cuit ou frit ou encore grillé, les pâtes ainsi que les galettes de farine grillés,ou pakopako, se substituent à cette denrée alimentaire.

À Nosy Be, le riz est écoulé en kapoaka, et non pas au kilo, soit 750 ariary pour le vary vao importé d'Inde, contre 650 ariary pour le riz local. La variété de riz parfumé, ou vary

manitry coûte très cher, avec 1 000 ariary le kapoaka, si avant il était à 800 ariary. Cette dernière peut être dégustée sans aucun accompagnement, viande ou poisson. Son goût est doux sucré et son odeur très aromatisé, comme le riz thaï.

Les pommes de terre sont également très rares car Nosy Be n'en cultive pas encore. Le prix du kilo est de 2 500 ariary.

Aucune boucherie de viande de porc n'existe au bazar be d'Hell-Ville. Cette viande est disponible uniquement dans une grande surface. Les restaurants français sont les seuls à préparer les plats et mets à base de viande de porc à Nosy Be.

« La ville et sa population sont très conservatrices à cause de la religion et par habitude alimentaire. Elle est musulmane», a expliqué une hôtelière à la sortie de Hell-Ville.