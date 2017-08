Burkina Faso: Société de transformation de fruits et légumes - Le gouvernement et les acteurs veulent relancer les activités

Cette réouverture, a-t-il expliqué, va permettre de booster les filières mangue et tomate avec, respectivement, une production de 240 tonnes et de 250 tonnes par jour. Le ministre Sanou a rappelé que compte tenu des difficultés rencontrées dans la mise en œuvre du projet, un administrateur provisoire a été nommé pour sortir de cette léthargie. Une fois, a-t-il ajouté, que la STFL est ouverte, elle va être confiée à un partenaire stratégique.

A l'issue des échanges, le ministre du Commerce, de l'Industrie et de l'Artisanat, Wenceslas Stéphane Sanou a, d'emblée, indiqué que c'est une rencontre d'informations et d'échanges sur la situation concernant la STFL. «Le Premier ministre a voulu que tous les acteurs se réunissent autour de cette question, pour examiner le dossier qui n'a que trop duré parce que vous n'ignorer pas que le gouvernement actuel a hérité d'un dossier très difficile avec beaucoup d'argent décaissé, sans que l'usine ne soit fonctionnelle», a-t-il précisé. Il a assuré que l'engagement est pris avec la partie indienne par l'intermédiaire de son Consul honoraire, Deepak Ramchandani, de rouvrir l'usine.

La mise en place effective de la Société de transformation de fruits et légumes (STFL) à Loumbila, localité située à quelques encablures de Ouagadougou, tient à cœur le gouvernement burkinabè. Après avoir visité l'usine, bloquée dans sa phase de construction des locaux (24% du taux d'exécution) et d'installation des équipements (70% du taux d'exécution), en juillet dernier, le Premier ministre Paul Kaba Thiéba a réuni, le vendredi 4 août 2017, à Ouagadougou, les acteurs du projet, pour discuter de sa relance. Autour du chef de l'exécutif, étaient principalement présents, la Banque d'investissement et de développement de la Communauté économique des Etats de l'Afrique de l'Ouest (BIDC), le consulat honoraire de l'Inde et le ministère en charge du Commerce.

Copyright © 2017 Sidwaya. Droits de reproduction et de diffusion réservés. Distribué par AllAfrica Global Media (allAfrica.com). Pour toute modification, demande d'autorisation de reproduction ou de diffusion, contactez directement le propriétaire des droits en cliquant ici.

AllAfrica publie environ 900 articles par jour provenant de plus de 150 organes de presse et plus de 500 autres institutions et particuliers, représentant une diversité de positions sur tous les sujets. Nous publions aussi bien les informations et opinions de l'opposition que celles du gouvernement et leurs porte-paroles. Les pourvoyeurs d'informations, identifiés sur chaque article, gardent l'entière responsabilité éditoriale de leur production. En effet AllAfrica n'a pas le droit de modifier ou de corriger leurs contenus.

Les articles et documents identifiant AllAfrica comme source sont produits ou commandés par AllAfrica. Pour tous vos commentaires ou questions, contactez-nous ici.