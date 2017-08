Tunisie: Beaucoup d'inconnues

De plus, les autorités n'ont rien annoncé de précis quant à ce que l'on devrait connaître au cours de la saison scolaire. Tout au plus sait-on que c'est le système semestriel qui sera retenu avec un rythme de 6 semaines de cours suivi d'une pause. Il y aura, aussi, une coïncidence des vacances d'hiver avec l'enseignement supérieur : 15 jours de repos au cours de la seconde moitié du mois de décembre.

Interrogations

Il n'en reste pas moins que des inconnues persistent et attendent d'être éclaircies. Les parents ont besoin de visibilité pour pouvoir agir et se préparer à temps à la rentrée. Ils craignent des mesures prises à la va-vite et des décisions précipitées de dernière minute. Malgré des assurances annoncées par-ci par-là par des responsables, ils ne sont pas, du tout, convaincus. Ils attendent des déclarations officielles et détaillées sans revirement.

Les diverses options préconisées par le ministère et considérées comme officielles seront-elles appliquées ? Qu'en sera-t-il, justement, du système d'évaluation des acquis des élèves ? Poursuivra-t-on dans la même voie ou reviendra-t-on vers les semaines bloquées à la fin de chaque semestre ? Reconduira-t-on le système de contrôle continu ou sera-t-il remodelé ?

La liste des interrogations est longue et mérite des réponses apaisantes dans les plus brefs délais. C'est le cas, également, d'autres propositions décisives comme le rythme scolaire au niveau du primaire. On pense au recours à la semaine de 5 jours avec généralisation progressive de la séance unique ainsi qu'à la généralisation du processus des classes préparatoires.

La demi-journée prévue pour les activités culturelles dans les collèges et les lycées sera-t-elle effective ? Une autre inconnue de taille persiste parce qu'elle n'a pas obtenu la réponse qui convient. On savait, d'ailleurs, que la «sixième» et la «neuvième» redeviendraient des examens nationaux obligatoires. Pour l'heure, on n'a aucune confirmation ni pour l'une ni pour l'autre. On laisse entendre, toutefois, que la « sixième » serait toujours un examen unifié sans, pour autant, être obligatoire. Quant à la « neuvième » on ne s'est pas encore prononcé clairement.

Allègement des programmes

La question des programmes préoccupe, également, les parents et les enseignants. Les mesures d'allègement seront-elles poursuivies et appliquées comme prévu ? Cet allégement est, en principe, envisagé au niveau des livres des matières sociales pour les élèves de cinquième et de sixième de l'enseignement primaire. Il en sera de même pour les livres de langues et des matières sociales de 7e, 8e et 9e. Continuera-t-on à généraliser les supports numériques en faveur de 500 écoles primaires tout en poursuivant la fabrication des contenus numériques ?

En outre, l'ancien ministre Néji Jalloul avait annoncé que le français commencerait dès la deuxième année primaire tandis que l'anglais le serait à partir de la quatrième. Ira-t-on vers la mise en application de cette mesure au cours de 2017-2018 ? L'écart entre les coefficients des matières enseignées, notamment dans le secondaire, sera-t-il revu à la baisse ? Car, actuellement, ces écarts, parfois flagrants, pénalisent les élèves. Cette mesure serait mise à l'étude et toucherait, plus tard, les lycéens.

S'agissant du Bac, les nouvelles sur la réduction du nombre des sections vont bon train (4 sections au lieu des 7 actuelles). Mais, il est très improbable de changer quoi que ce soit à ce niveau au cours de la saison prochaine. Toujours est-il que l'Administration actuelle est appelée à faire la lumière sur cette option. Ainsi que sur d'autres points non moins importants.