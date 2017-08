Tunisie: Charme olympien et plaisir de courir

Inscrit dans le droit fil de l'esprit des Foulées du Mégara, le Run In Carthage se veut la continuité de celle-ci en engageant le pari de faire de la course à pied un mode de vie à part entière.

Une gageure réussie haut la main si on en croit le taux de participation qui avoisine les 3000 inscrits rien que lors de la précédente édition. Qui plus est, l'élégance de l'organisation participe pour beaucoup dans le succès de cet événement sportif en catalysant une véritable ruée de coureurs comme chaque année.

Du reste, c'est ce qui a valu à toute l'équipe organisatrice, sous la conduite de Riadh Ben Zazia, président du comité d'organisation et président de l'Association Megara pour la Jeunesse, la double consécration en 2015 et 2016, deux fois flambeau d'Or olympique dans la catégorie sport pour tous.

Aussi la splendeur punique qu'offre un site classé patrimoine mondial de l'Unesco depuis 1979, joint-il le plaisir de la vue à celui de la course.

Que de bonnes raisons de croire le bruit qui court sur un Run In Carthage accueillant et convivial. Des coureurs venus des quatre coins du monde élargir le creuset qu'est la Tunisie. Une manifestation sportive et touristique au parcours d'un charme olympien et d'une accessibilité certaine.

Depuis deux ans déjà, l'association Megara pour la jeunesse avec la collaboration de la mairie de Carthage, qui, ayant toujours fait la preuve d'un grand professionnalisme, s'ingénie, encore une fois, à présenter un événement à la hauteur d'une réputation qu'il s'est forgée à l'huile de coude.

Le rendez-vous de la rentrée est donc donné pour dimanche 1er octobre 2017 à l'orée de Carthage sous le signe «run must go on... »

Les inscriptions en ligne sont d'ores et déjà ouvertes sur le site www.runincarthage.com