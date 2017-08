Afrique: CAN 2019 - «Le Cameroun n'est pas prêt même à quatre équipes»

Si les éditions 2021 et 2023 ont été attribuées en respectant la règlementation comme le reconnait Ahmad Ahmad, il pense qu'il n'y a pas eu d'appels d'offres. «Nous n'attribuerons pas de gré à gré les compétitions de la CAN. Il faut des appels d'offre», affirme le président de la CAF.

Pour cause : «le Cameroun n'est pas prêt même à quatre équipes sur le plan des infrastructures», soutien Ahmad Ahmad. On annonce déjà les candidatures du Maroc et de l'Algérie dans les couloirs de l'institution. Le président de la CAF a d'ailleurs fait savoir qu'il y a au moins six pays déjà prêts pour l'organisation de l'édition 2019.

L'organisation de Coupe d'Afrique des nations (CAN) passe désormais à 24 équipes. Une décision qui a été prise lors du récent symposium de la CAF au mois de juillet 2017 à Rabat au Maroc. Attribuée déjà au Cameroun pour l'édition 2019, ce pays pourrait ne pas organiser cette compétition à cause de changement de cahier de charges alors que les éliminatoires ont déjà commencé.

