L'Institut national de la statistique et de la démographie a organisé la première session ordinaire de l'année du Conseil national de la statistique, le vendredi 4 août 2017, à Ouagadougou. Il s'est agi de faire le bilan du projet de rapport 2016 et de présenter le programme de 2018.

Le Burkina Faso dans sa stratégie de développement socioéconomique, a mis en place un Système statistique national (SSN). Pour renforcer ce système, il a été créé, entre autres, le Conseil national de la statistique (CNS) qui se tient deux fois chaque année, à travers des sessions, sous la houlette de l'Institut national de la statistique et de la démographie (INSD). En effet, le vendredi 4 août 2017, à Ouagadougou, l'INSD a tenu la première session de ce conseil au cours de laquelle, il a fait le bilan du projet de Rapport statistique national (RSN) 2016 et présenté le Programme statistique national (PSN) 2018. Il ressort du RSN établi par le CNS, que malgré le contexte socioéconomique difficile et une insuffisance de ressources humaines, les activités statistiques de 2016 ont connu une mise en œuvre globalement satisfaisante.

Le Burkina Faso a adopté depuis 2004, trois Schémas-directeurs de la statistique (SDS), dont le dernier couvre la période 2016-2020. Le RSN 2016, qui sanctionne le suivi du dernier SDS, fait état de l'exécution des activités programmées de 2016 à un taux de 70,3 %. Ainsi, d'importantes activités ont été réalisées en 2016 et ont permis d'engranger des résultats fort appréciables. Selon le RSN 2016, le gouvernement a appuyé la formation initiale d'ingénieurs statisticiens et de démographes à travers l'octroi de 20 bourses aux lauréats au concours de 2016. Il y a eu également le renforcement de la diffusion statistique et la promotion de l'utilisation des données et de la culture statistique. Des efforts dans ce sens ont été faits pour entretenir et mettre à jour les sites web du CNS et de l'INSD, facilitant ainsi l'accès aux annuaires, aux tableaux de bord, aux rapports d'étude, etc.

Le programme statistique national 2018 dévoilé

Au nombre toujours des progrès réalisés, on note une amélioration des communications internes et externes du SSN par la diffusion régulière, par voie de presse, des résultats de l'enquête multisectorielle continue. S'agissant du PSN 2018, le Directeur général (DG) de l'INSD, Pr Banza Baya, a indiqué qu'il participe à la consolidation du dialogue et au renforcement de la coordination entre les utilisateurs et les producteurs de statistiques officielles. «L'élaboration des stratégies nationales de développement des statistiques constitue une action forte du gouvernement en vue d'améliorer la production statistique au Burkina Faso », a-t-il souligné.

Par ailleurs, a-t-il indiqué, l'INSD va poursuivre les travaux du 5e Recensement général de la population et de l'habitat (RGPH) dont le dénombrement est prévu pour décembre 2017 et la réalisation en 2018. Dans cette perspective, a-t-il précisé, l'INSD va produire les rapports d'analyses thématiques approfondies dont le coût s'élève à 483 milliards de francs CFA. «Nous prévoyons également de réaliser le deuxième recensement général de l'agriculture qui est très important pour le Burkina Faso», a-t-il affirmé.

Quant au Secrétaire général (SG) du ministère en charge de l'économie, Dr Séglaro Abel Somé, représentant la ministre de tutelle, il s'est réjoui de la tenue de cette 1re session du CNS de l'année dont le but est l'examen et l'adoption du RSN 2016 et du PNS 2018. A tous les acteurs présents, il a rappelé que leur présence témoigne de l'intérêt qu'ils accordent au développement du SSN, processus sans lequel, l'on ne saurait mettre en œuvre ni évaluer les politiques publiques nationales au profit des populations. «Les sessions du CNS constituent pour nous un cadre suprême de réflexion et d'échanges autour des questions majeures relatives à l'organisation, à la coordination et au fonctionnement du SSN », a-t-il déclaré. Le coût global de la mise en œuvre du PSN est estimé à 15,2 milliards de francs CFA.

Le financement acquis est d'environ 7,1 milliards de francs CFA dont 4,5 milliards de FCFA vont provenir de l'Etat et 2,6 milliards de FCFA des Partenaires techniques et financiers (PTF). Le PSN 2018 est un document qui concourt à la mise en œuvre du SDS 2016-2020 et indispensable au suivi-évaluation du Plan national de développement économique et social (PNDES) et des Objectifs de développement durable (ODD).

(Stagiaire)