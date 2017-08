Guinée: Et si le bandit blessé à Timbi était le mort de Garambé

Alors qu'un corps a été découvert sur la nationales Labé_Conakry au niveau de la sous préfecture de Garambé et alors même que jusqu'au dernier moment le corps en partance pour le cimetière n'a pu être identifié,des coïncidences assez troubles nous ont permis de faire une analyse.

Dans la nuit du jeudi à vendredi des inconnus armés ont rendu visite à un commerçant de Doyon dans le but de le dévaliser ce dernier armé d'un fusil a ouvert le feu sur l'un des visiteurs le blessant au pied.

Dans le témoignage du commerçant dans la débandade les agresseurs en voiture ont pu emporter leur malheureux compagnon , vu que Garambé n'est distant que d'une vingtaine de Km et est situé en bordure de route ne peut on pas penser qu'ayant perdu beaucoup de sang le bandit a rendu l'âme dans le véhicule du forfait et pour éviter de s'attirer des ennuis ses complices ont pris le soin de se débarrasser de sa dépouille mortelle.

Autre argument, à la découverte du corps dans la sous préfecture de Garambé pas un n'a prétendu connaître le défunt et dernier argument et non des moindres l'autopsie du cadavre découvert révèle des plaies pontiformes causées par une arme à feu et cerise sur le gâteau le corps découvert s'il était sans vie n'était toutefois pas en état de putréfaction.

A cela s'ajoute le fait que pas un blessé par balles n'a été enregistré les dernières 48 h dans les structures sanitaires de Labé et de Pita géographiquement très proche de Timbi Madina .

Avec autant de signes,il est presque difficile de penser que le blessé de l'attaque de Timbi n'est pas le mort de Garambé.