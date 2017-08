Guinée: Actu Solidarité - La Fondation Orange Guinée au secours de deux orphelinats à Conakry

Il faut rappeler par ailleurs que quelques heures auparavant, ces danseurs ont reçu leurs différents prix suite à leur victoire au tournoi Wontanara Street dance. Tous ont été très émus par ces moments partagés avec les orphelins, et remercié Orange Guinée et la Fondation pour les actions menées en faveurs des couches défavorisées mais aussi la promotion de la culture.

En procédant à la remise, la Secrétaire Générale de la Fondation, Mme Nyame Amina Abou Khalil s'est réjouie de la mobilisation et réitéré l'engagement de la Fondation à mettre tout en œuvre pour accompagner encore plus les communautés sur des domaines prioritaires que sont entre autres l'éducation, la santé.

Après un Ramadan riche en partage et solidarité, la Fondation Orange Guinée a poursuivi ses actions en faveur des couches les plus vulnérables en offrant des denrées alimentaires, vêtements et jouets aux pensionnaires des orphelinats Dimakhanè de Hamdallaye et Bon Samaritain de Bembeto.

