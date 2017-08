Tunisie: Skander Kasri (entraîneur de l'Union Sportive de Monastir) - «L'USM a tout pour être un grand club»

interview

C'est le sérieux des dirigeants usémistes qui m'a le plus interpellé. Aussitôt qu'ils ont assuré leur accession en Ligue 1, les responsables monastiriens m'ont contacté pour me faire une proposition sérieuse. Et quand je parle de sérieux, j'évoque également le projet sportif. Car ce qui diffère un club de l'autre, ce ne sont pas seulement les moyens mis par les responsables, mais aussi leur vision des choses sur le moyen et le long terme.

A Monastir, j'ai trouvé tout ce qu'un entraîneur peut espérer : des responsables qui savent où aller et qui s'investissent assez pour faire les recrutements nécessaires. Ce qui m'a séduit le plus, c'est le discours du président du club et son engagement envers le staff technique. D'ailleurs, il a répondu favorablement à mes exigences, ce qui me permet de travailler aujourd'hui avec un staff de mon choix.

L'Union Sportive de Monastir est un club qui voit grand. Par ailleurs, il dispose d'une infrastructure sportive digne d'un grand club. Le stade Mustapha Ben Jannet est doté d'une pelouse centrale et d'un terrain annexe pour les entraînements en gazon naturel et en excellent état. L'environnement du club, enfin, m'a beaucoup encouragé. Les supporters m'ont bien accueilli. Dans l'entourage du club, on croit en mon expérience vieille de 30 ans et tout le monde semble convaincu de mon profil.

Bref, je me suis senti bien à Monastir dès les premiers contacts. Un sentiment qui s'est conforté au fil des jours. J'aime bien la ferveur du public à chaque but marqué bien que jusqu'à présent, nous n'avons disputé que des matches amicaux.

Êtes-vous satisfait des recrutements effectués ?

La qualité y est, mais ce n'est pas suffisant si on veut être compétitif. J'ai signifié au président du club que j'ai encore besoin de trois recrutements ciblés : un latéral gauche, un pivot et un avant-centre pour épauler Hichem Essifi.

Votre séjour à Monastir peut donc s'apparenter à un fleuve tranquille...

Oh, que non ! Monastir est une ville paisible où il fait bon vivre. Mais à l'US Monastir, les choses ne sont pas aussi simples que cela peut paraître. Oui, j'ai été séduit par le projet sportif du club. Oui, j'ai eu toutes les facilités que peut espérer un entraîneur de la part de ses dirigeants. N'empêche, j'ai encore du pain sur la planche. En tout et pour tout, la préparation d'intersaison s'étale sur cinq semaines et ce n'est pas assez pour que l'équipe soit fin prête pour le démarrage du championnat.

Il ne faut surtout pas que notre dernière victoire en amical contre l'Espérance Sportive de Zarzis, que nous avons battue sur le score de 4-2, induise en erreur. Nous avons encore une dernière sortie amicale à disputer demain contre la JSK avant d'affronter le CSS pour le compte de la première journée du championnat.

J'espère bien démarrer la saison et avoir les trois renforts que j'ai demandés afin que l'équipe soit assez compétitive pour atteindre les objectifs tracés.

Au fait, quels sont vos objectifs pour la saison prochaine ?

Nous aspirons nous classer entre la cinquième et la sixième place en championnat et aller le plus loin possible en Coupe de Tunisie, et ce, dans la perspective de décrocher une participation à la Coupe arabe ou à la Coupe de la CAF.

Une question plus personnelle : pourquoi Skander Kasri, un technicien qui a le profil d'entraîneur-formateur et qui fait ses choix suivant des projets sportifs, ne dépasse pas une saison à la tête d'un club ?

Je ne suis pas le type qui déballe la cuisine interne sur les colonnes des journaux. Toutefois, je rappelle les raisons de mon départ de l'Espérance Sportive de Zarzis à l'issue de la saison 2014/2015. J'ai fait une déclaration sur le plateau de l'émission de « Dimanche Sport » en disant que si le Club Africain voulait remporter le titre de champion de Tunisie, il faut qu'il démontre sa suprématie sur le terrain. Rappelons aux lecteurs que l'ESZ devait affronter le CA lors de l'ultime journée du championnat et que j'avais déclaré entre autres à « Dimanche Sport » que je serais intransigeant quant au respect de l'éthique sportive.

Le lendemain, le président de l'ESZ de l'époque m'avait appelé au téléphone pour m'annoncer mon limogeage.

Concernant mon départ de l'ASG, je sais que je ne peux plus rien apporter au club. C'est pourquoi, j'ai décidé de partir.

Je vais vous raconter une anecdote à propos d'une raison qui m'a poussé à quitter un club. Une fois, un dirigeant est venu me dire que mes joueurs et moi-même nous n'allions pas être payés au mois de juin, car nous n'y travaillons pas ! Après de tels propos, il fallait juste partir et ne plus dire un mot.

Quelles sont vos ambitions personnelles ?

Après 30 ans de métier, j'aspire entraîner l'une des quatre grosses cylindrées du championnat.

L'Espérance en particulier ?

Pas forcément, même si j'ai failli avoir ma chance. Je sais que Hamdi Meddeb croyait en moi, mais d'autres intervenants au club m'ont barré la route.