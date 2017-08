Cameroun: Mobile Money - Les prix qui fâchent

Jusqu'ici, les opérateurs se font discrets et communiquent à minima sur la nouvelle tarification des services. Toujours est-il qu'une source proche d'Orange laisse entendre que la « légère » augmentation des tarifs des transactions procède d'une démarche normale. Pour un service de qualité, il faut en payer le prix clame-ton, afin de permettre à l'opérateur d'améliorer les prestations. C'est la même ligne de défense chez MTN, qui le premier avait revu à la hausse ses tarifs. Comment les deux opérateurs entendent se comporter face au mécontentement des consommateurs ? A ce sujet aucune réponse ne fuse chez l'un et l'autre opérateur. Toutefois, tous les deux disent être à l'écoute du marché.

Mais voilà, le succès grandissant de ce mode de transfert d'argent semble avoir suscité des appétits. Les opérateurs se sont engouffrés dans le filon et méthodiquement, amènent les utilisateurs de leur service à payer un peu plus cher. Ainsi, depuis le 1er août 2017, les frais de transfert mobile Orange sont prélevés au moment de l'envoi et du retrait. A titre d'illustration, d'après la nouvelle tarification de l'opérateur Orange, pour un transfert mobile de 5001 à 10 001 FCFA, l'envoi coûtera 50 FCFA et le retrait 150 FCFA. Pour ce segment, il y a une augmentation de 50 FCFA supportée par l'émetteur par rapport à la situation d'avant 1er août 2017.

