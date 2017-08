Tunisie: La recherche se poursuit...

Cela dit, Ondama est parti d'entrée aux côtés de Haddad. Au milieu, Belkhither et Abdi étaient plus des joueurs de couloir que des latéraux. Ifa, Agrebi et Jaziri avaient assuré le travail défensif. Au milieu, la paire Anabila-Ben Yahia, faute de mieux (départ de Ghandri, convalescence de Khelil et méforme de Ayadi), s'impose comme un choix incontournable. On attend encore mieux de la part du CA et de Marco Simone qui semble gérer les moyens du bord et la pénurie.

Expérimentation

Plus qu'une semaine pour le coup d'envoi du championnat et voilà que le CA, malgré tous les messages rassurants émis de l'entourage de l'équipe, se cherche encore. Marco Simone, qui n'a aucune idée du football tunisien et du championnat, qui traîne avec lui un CV pas très fameux en tant qu'entraîneur (en tout cas, beaucoup moins brillant que celui de joueur de haut niveau), n'a pas été bien aidé par son président.

Pas de recrutements valables qui comblent les besoins dans les trois compartiments du jeu et une question centrale. Comment une équipe qui a perdu Ben Mustapha, Meniaoui, Ghandri, Rusike, et d'autres, trouvera-t-elle l'équilibre pour intégrer les quelques nouveaux joueurs ramenés comme Ondama et Anabila ? Sur le plan technique, l'effectif disponible n'est pas riche et accuse beaucoup d'insuffisances.

Jusqu'à maintenant et à une semaine du championnat, pas de joueurs tunisiens ramenés sur un marché où les meilleurs ont été déjà acquis. Avec 16 joueurs en coupe de la CAF, et avec un Marco Simone qui veut passer à un 3-4-3 ou un 3-5-2 que les joueurs du CA n'ont pas l'habitude de pratiquer, la situation va-t-elle être meilleure quand l'équipe retrouvera la compétition officielle? En tout cas, la version Simone tarde encore à émerger. La qualité des joueurs, facteur fondamental, n'est pas si certaine que cela, faire du neuf avec de l'ancien est quelque chose d'insensé.