Mali: Banque - Coris Bank Mali fête ses 3 ans avec les clients

«Votre persévérance nous a permis d'ouvrir une agence à Sikasso en plus des six agences de Bamako», confie-t-elle. Avant d'annoncer l'ouverture prochaine de la banque à la finance islamique. Un projet qui cadre avec le slogan de Coris Bank qui est de faire «la banque autrement».

Se montrant plus émue, Diané Fanta M'Bo, directrice Clientèle et Réseau de la banque, a remercié ses collaborateurs pour le travail abattu.

Ce geste de solidarité et de reconnaissance a été vivement salué par nombre de clients. C'est le cas de Nouhoum Bamba qui a reçu un cadeau. Venu ouvrir un second compte pour, dit-il, les besoins du service, le jeune entrepreneur assure que travailler avec Coris Bank Mali est un plaisir. Selon lui, la rapidité et l'accessibilité sont deux qualités à Coris Bank qui ont fait de lui un client fidèle. Bamba n'est pas le seul à voir opter pour Coris Bank.

