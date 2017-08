Mali: Licence 4G Orange Mali - 100 milliards de F CFA dans les caisses de l'Etat

Le Directeur général de la société Orange Mali vient officiellement de remettre au ministre de l'Economie et des Finances (MEF), Dr. Boubou Cissé, le chèque de 100 milliards de F CFA pour l'extension à la libération de fréquence 4G.

Après l'attribution de Licence 4G Orange Mali, la société de télécom a libéré le chèque de 100 milliards FCFA. La remise du chèque a vu la présence du ministre de l'Economie et des Finances et celui de l'Economie numérique et de la Communication.

A cette occasion, le ministre de l'Economie et des Finances, Dr. Boubou Cissé a promis de faire un usage judicieux des fonds. Tout en précisant les domaines prioritaires auxquels il est destiné.

«Nous allons utiliser cet argent-là de la façon la plus efficace possible. Une grande partie de ces ressources exceptionnelles sont déjà inscrites dans le collectif budgétaire qui vient d'être passé en conseil des ministres. Il est destiné à financer la sécurité intérieure, des projets d'infrastructure routière importante, le programme d'urgence social présidentiel dont l'objectif est d'améliorer les conditions de vie des populations et de réduire de façon significative les inégalités entre les Maliens et les Maliennes vivant dans des milieux différents», indique-t-il.

Le DG d'Orange Mali a salué la signature de cette convention. Il a aussi rappelé que la société Orange Mali a de grandes ambitions pour le Mali.

«La couverture nationale en 4G se fera par étape», a précisé le directeur général d'Orange Mali, Alassane Diène. Avant de promettre que la ville de Bamako en premier, ensuite les autres capitales régionales vont suivre la cadence. Pour Bamako la couverture sera faite dans un délai de moins de deux mois.