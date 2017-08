Congo-Kinshasa: RDC - Attaque en cours à la prison de Makala, à Kinshasa

La prison centrale de Kinshasa est de nouveau le théâtre d'une attaque, selon plusieurs témoins sur place. Des tirs se font entendre dans le quartier proche de la Makala depuis la fin de matinée.

« Depuis environ une heure, ça tire autour de la prison de Makala, il n'y a plus de circulation, les avenues sont vides ici à Selembao (quartier où est située la prison, NDLR) », a déclaré ce lundi matin à l'Agence France-Presse Emmanuel Cole, un militant des droits des prisonniers. Un autre témoin évoque également ces tirs, et affirme que le quartier a été bouclé et le marché fermé.

Les autorités n'ont pour l'instant donné aucune information précise sur les circonstances de ce qui pourrait être une nouvelle attaque contre la prison centrale de Kinshasa. « Il se passe quelque chose du côté de Selembao. Nous cherchons à comprendre ce qui se passe exactement », a simplement déclaré le porte-parole de la police, le colonel Pierrot-Rombaut Mwanamputu.

La prison de Makala - un établissement surpeuplé prévu pour 1 500 détenus qui en accueille quatre fois plus - a été le théâtre d'une série d'attaques et d'évasions, ces derniers mois. En mai, plus de 4 600 détenus se sont évadés lors d'une précédente attaque.