Mieux vaut tard que jamais, la Ligue nationale de football, sérieusement critiquée pour une fin triste du championnat, sans cérémonie ni quoi que ce soit, a finalement, soit, deux semaines après, organisé une petite cérémonie dans un cadre restreint, au salon présidentiel du stade des Martyrs de la Pentecôte où elle a remis, à titre symbolique, des trophées aux meilleurs de la saison. Aucun représentant du Tout-Puissant Mazembe Englebert n'y a été aperçu.

Parmi les nominés se trouve le vieux gardien de l'As Vclub en contrat de travail depuis juillet 2008. En 9 ans de carrière avec le club kinois, le footballeur camerounais de 37 ans a tout vécu. Bien qu'il ait connu le haut et le bas, Nelson Lukong est resté égal à lui-même. Surnommé «Makaku mbwa» pour ses parades extraordinaires, Nelson Lukong a toujours été bien coté par ses supporters Vclubiens, ainsi que tous les autres amoureux du football. Plus d'une fois, à un certain moment apprend-on, Lukong Nelson aurait été même sollicité pour intégrer l'équipe nationale de la RDC, les Léopards, mais les formalités de passer d'une nationalité à une autre, de fois compliquées en manière de football, n'ont pas abouti.

Décidemment, Nelson Lukong aurait levé l'option de finir sa carrière de football à l'As Vclub, en République Démocratique du Congo. Mais à 37 ans, le Camerounais n'a pas encore dit son dernier mot. Il vient de passer une excellente saison 2017, avec un temps de jeu digne d'un gardien titulaire au poste, une très belle prestation avec moins de buts encaissés, très à l'aise que jamais dans les perches, des parades imparables, des sorties réussies, des gestes techniques et professionnels même s'il faut geler le temps lorsque son équipe mène etc. Et contre partie, la Linafoot l'a plébiscité meilleur gardien du championnat congolais, édition 2017.

Par ailleurs, il faut dire que ce n'est pas la première fois que Lukong gagne ce titre. Dès sa première saison à l'Epfkin, en 2009, c'était lui le maître à penser. C'est de là que le surnom de « Makaku Mbwa » est parti.

Ricky Tulengi meilleur joueur...

La palme du meilleur joueur de la compétition toute au long de la saison est revenue au chouchou de Motema Pembe, Ricky Tulengi. Doté d'une technique largement au-dessus de la moyenne, Ricky Tulengi s'est révélé par des belles finissions et des passes précises. Il est polyvalent dans son positionnement, et aussi très vif dans ses percussions. Il finit presque toutes ses actions à l'entrée ou carrément dans la surface de réparation. Pas égoïste et altruiste sur le terrain, Ricky Tulenge participe beaucoup dans le jeu de l'équipe. Ce qui fait de lui aussi le meilleur passeur de l'équipe avec Mbidi. La Linafoot l'a récompensé.

Ben Malango, meilleur buteur

Contrairement à ce que nous avions précédemment écrit, le trophée du meilleur buteur est revenu à l'attaquant du Tout-Puissant Mazembe. Le jeune Ben Malongo a terminé à égalité de buts marqués que Ricky Tulengi ; 18 buts chacun. Mais, Ben Malango a gagné le titre pour avoir joué moins de matches que Ricky Tulengi. Ben Malango a marqué 18 buts en 24 matches, tandis que Ricky Tulengi en a marqué en 26 matches. Pour la Linafoot, si Ben Malango avait joué le même nombre de match que son concurrent, il aurait marqué plus. Autres distinctions, Pamphile Mihayo s'offre le titre de meilleur entraineur, Shadrack Muzungu de l'AS V Club est désigné meilleur Espoir. L'AS Dibumba de Tshikapa est l'équipe fair-play et révélation de la saison.