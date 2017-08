Congo-Kinshasa: Chris Elongo - Focus sur une plume 2.0 !

interview

"Je ne suis pas une star, mais juste un gars qui fait bien son travail". C'est là l'une des ses phrases qu'il ne cesse de répéter aux oreilles soucieuses de l'entendre.

Reporter à la chaine de Télévision B-one, Chris Elongo se trouve être aussi l'un des jeunes journalistes embarqués dans la dynamique des médias en ligne. C'est dans ce cadre qu'il est la deuxième tête couronnée du site d'information CAS-INFO.CA dont les articles - écrits avec profondeur- sont souvent repiqués dans les revues de presse à l'échelle planétaire, entre autres, par la très sérieuse Radio France Internationale -RFI-.

Bien, plus, ces derniers sont cités comme référence dans des JT des grands médias, à l'instar de TV5 Monde sur des sujets demandant l'écho du Congo-Kinshasa. A travers une brève interview, ce questionneur patenté, incisif d'ailleurs, s'est retrouvé, cette fois-ci, de l'autre côté de la barre, celui de l'interviewé. Qui est-il vraiment ? D'où lui est-il venu le désir d'être journaliste ? Christ sans crise se dévoile dans l'entretien ci-dessous.

Comment et d'où t'es venue la passion de devenir journaliste ?

Au début, je voulais être un acteur. Et, comme il n'y avait pas une école de cinéma à Kinshasa, mon grand frère qui payait mes études m'a proposé d'intégrer l'école de journalisme. Mais, une fois à l'Ifasic, j'ai eu le coup de foudre pour la presse. Car, c'était très facile pour moi, la passion est venue une fois sur terrain à travers les rencontres avec les personnes de toutes les couches sociales mais, aussi, comme je suis quelqu'un qui aime lutter contre les inégalités, j'ai donc trouvé par ma plume le moyen de dénoncer ce qui va de travers.

Depuis quand pratiques-tu le métier de professionnel des médias ? Quid de ton parcours et de ce que tu penses pour l'avenir...

Je suis journaliste depuis bientôt 8 ans ; cela date de mon entrée à l'Ifasic. Je voulais savoir ce qui s'est passé sur terrain donc j'ai été dans une maison de presse avant de finir les études. J'ai commencé par Global TV où je passais les plus beaux instants de ma vie professionnelle. Ce, non seulement parce que c'était une période d'apprentissage mais aussi parce que ce fut une bonne période avec les amis de cette époque.

Plusieurs me sont restés très proches. Après 4 ans chez Global, je suis parti pour quelques mois à Congo Média Channel -CMC- en ce moment là, j'ai commencé à combiner avec la presse écrite car, j'ai commencé à écrire pour la Référence Plus. Après CMC, j'ai été intégré à B-one TV où depuis lors, je totalise plus de 3 ans. Et, depuis une année, je suis aussi Rédacteur en Chef chez Cas-info.

Chris est- il marié?

Je ne suis pas sûr de répondre à cette question mais non, je ne suis pas marié...

Le mouvement des médias en ligne souffle. Qu'en penses-tu? Parles-nous aussi de Cas-info.

La fièvre est là mais c'est une bonne chose ça doit continuer aussi avec de la qualité. Les gens, de plus en plus, n'ont plus envie d'attendre les informations à 20 heures ou le lendemain dans la presse écrite. Ils veulent maintenant et tout de suite. Donc, le média en ligne a vraiment de l'avenir mais c'est à nous d'y mettre de la qualité. En ce qui concerne CAS-INFO, c'est un projet avec des ambitions plus qu'énormes parce que ce site d'information en ligne est une branche du bureau d'études et stratégies spécialisé sur la RDC et la région des Grands Lacs. Je suis là depuis le début et nous continuons à travailler. Le site est connu sur le plan international et la crédibilité est là.

A l'intérieur, nous continuons de conquérir. Déjà, nos articles se retrouvent piquer, entre autres, par la Radio okapi ainsi que d'autres Télévisions et Radios. Je tiens, en marge de la fin de cet entretien, à exprimer mes vœux d'anniversaire à actualite.cd ainsi qu'à son promoteur Patient Ligodi, un ami, avec qui nous travaillons pour redorer l'image et imposer les médias en ligne dans l'agora médiatique congolais. Et, au passage, je salut Yvon Muya, l'initiateur de CAS-INFO.CA, avec qui nous formons l'équipe de choc de ce site qui a de l'avenir.