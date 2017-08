Cameroun: Accident de route de Général Express - L'agence de voyages accusée d'avoir en réalité fait 50 morts

« Le chauffeur roulait très vite. Déjà à notre arrêt à Makenené, je lui ai dit qu'il ne s'agit pas d'une course, et que ce qui nous importe, c'est d'arriver à Bafoussam », avait alors témoigné un rescapé du terrible accident. En réalité, nous fait-on savoir, roulant trop vite et à une descente, le chauffeur du bus de l'agence Général Express, avait manqué son virage, et était alors entré en collision avec un camion plateau venant dans le sens inverse.

Le premier bilan donné à cinq heures du matin sur les antennes de la Crtv radio par le gouverneur de la région de l'Ouest, avait fait état de 04 morts. Et l'édition de 13 heures du journal radiodiffusé de la radio d'Etat de revoir ce bilan à la hausse : 07 morts et des dizaines de blessés, selon nos confrères.

