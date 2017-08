Gabon: La hausse des frais pour les étudiants, «ce n'est pas la mer à boire»

Une réponse qui aura du mal à convaincre la majorité des étudiants, qui rejettent cette mesure impopulaire et promettent de paralyser les universités dès la prochaine rentrée académique. Certains d'entre eux, cependant, suggèrent qu'avant l'application de cette mesure, le gouvernement doit au préalable signer un engagement de construire des nouveaux amphithéâtres, des laboratoires, des dortoirs, des toilettes et même doter tous les établissements de Wifi.

Le professeur soutient par ailleurs que ces augmentations - qu'il considère indolores - profiteront aux étudiants. « Ce n'est pas une mesure contre les étudiants, mais c'est une mesure pour les étudiants. Et encore une fois, 50 000 francs, 75 000 francs et 100 000 francs... Je suis désolé, mais ce n'est pas la mer à boire ».

« En 1991, l'État avait pris un décret fixant l'autonomie des universités. A force de renvoyer à plus tard ce qui devrait être fait, aujourd'hui, vous finissez par vous retrouver au pied du mur. Et ce qui fait qu'aujourd'hui, nos universités sont au pied du mur », précise le porte-parole du recteur.

Le décret ministériel prévoit également une augmentation substantielle des tarifs pour les étudiants salariés, qui doivent désormais débourser entre 650 000 et 1 million de francs CFA (990 euros et 1 500 euros) pour s'inscrire.

Le décret publié fin juillet par le ministère de l'Enseignement supérieur du Gabon a provoqué un véritable tollé, et pour cause : l'augmentation des frais d'inscription à l'université, qui entrera en vigueur dès la rentrée prochaine, est très forte.

L'augmentation importante et soudaine, dès la rentrée prochaine, des frais d'inscription et de scolarité à l'université provoque une polémique au Gabon. Le recteur de l'université affirme que l'augmentation était nécessaire et sera indolore, les étudiants et leurs représentants dénoncent une mesure « brutale ».

Copyright © 2017 Radio France Internationale. Droits de reproduction et de diffusion réservés. Distribué par AllAfrica Global Media (allAfrica.com). Pour toute modification, demande d'autorisation de reproduction ou de diffusion, contactez directement le propriétaire des droits en cliquant ici.

AllAfrica publie environ 900 articles par jour provenant de plus de 150 organes de presse et plus de 500 autres institutions et particuliers, représentant une diversité de positions sur tous les sujets. Nous publions aussi bien les informations et opinions de l'opposition que celles du gouvernement et leurs porte-paroles. Les pourvoyeurs d'informations, identifiés sur chaque article, gardent l'entière responsabilité éditoriale de leur production. En effet AllAfrica n'a pas le droit de modifier ou de corriger leurs contenus.

Les articles et documents identifiant AllAfrica comme source sont produits ou commandés par AllAfrica. Pour tous vos commentaires ou questions, contactez-nous ici.