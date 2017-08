Plus de huit cents cas de violences sexuelles ont été enregistrés par les ONG féminines du… Plus »

En ce qui concerne la détention de Franck Diongo, Président National du MLP à la prison centrale de Makala, Me Nico Mayengele affirme sans tergiverser que l'opposant radical demeure un prisonnier politique car, les griefs portés à sa charge n'ont aucun fondement. «Franck Diongo doit sortir et il va sortir pour continuer la lutte. Il est un prisonnier politique. Au moment opportun, nous allons annoncer des grandes mesures sur ce dossier. Nous demandons à la population d'être prête car pour le MLP, les élections auront lieux en cette année, pas après », a dit le SG du Mouvement Lumumbiste Progressiste.

C'est un opposant radical qui est sur les traces de son père politique, en la personne de Franck Diongo Shamba. Il, c'est Me Nico Mayengele, Secrétaire Général du Mouvement Lumumbiste Progressiste, MLP. Ce dernier a choisi la Tshangu pour remplir son devoir civique, charrié par une foule immense, estimée à des milliers de personnes venues de tous les coins de la Ville-province de Kinshasa. Ce geste prouve à suffisance que le MLP de Franck Diongo est prêt pour les élections qui vont avoir lieu, à en croire son SG, en décembre de cette année. C'était aussi une grande occasion pour ce parti politique membre du Rassemblement des Forces Politiques et Sociales Acquises au Changement de sommer la CENI de publier, très rapidement, un calendrier électoral global qui va certainement fixer la population sur la suite. Au cas contraire, le MLP se dit prêt de prendre toutes ses responsabilités pour sauver la République en danger.

