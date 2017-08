Congo-Kinshasa: Enrôlé à Makala - Elections - Jean-Marie Ingele Ifoto rassure !

Hier, dimanche 6 août 2017, à la Paroisse Elikya de la Communauté Baptiste du Fleuve Congo, charrié par des centaines de militants de la Dynamique pour la Démocratie au Congo et plusieurs habitants de Makala, Jean-Marie Ingele Ifoto a accompli son devoir civique, en obtenant sa carte d'électeur.

Il est important de souligner que son enrôlement, à Makala, a une double signification. D'abord, mobiliser ceux qui traînent encore les pieds de suivre ses pas et de se faire identifier. Ensuite, rassurer de la volonté et la détermination du gouvernement à organiser les élections dans le plus bref délai. Par cet acte, ce pionnier et acteur politique pointu du Rassemblement resté fidèle à l'idéologie de Feu Etienne Tshisekedi wa Mulumba qu'incarne Joseph Olenghankoy, et aussi, Ministre de l'Energie et des Ressources Hydrauliques dans le Gouvernement Tshibala, donne de l'espoir au peuple congolais. Celui de croire à un processus électoral transparent, crédible et apaisé. A côté de JM Ingele Ifoto, il y a avait, aussi, madame son épouse ainsi que ses enfants.

Décor !

C'est vers 11 heures de ce dimanche 6 août 2017 que le Ministre de l'Energie et Ressources Hydrauliques a foulé le sol de la commune de Makala. Objectif, se faire enrôler. C'était sous une ambiance électrique, créée par la base du parti politique de ce coin de la Capitale, restée longtemps débout, à l'attente de son leader, pour l'assister à cette obligation civique. Homme d'actions tangibles, il a reçu en revanche un bain de foule qui prouve à suffisance qu'il a un mot à dire dans cette contrée. Cela confirme, en sus, l'attachement et la reconnaissance des habitants de cette municipalité vis-à-vis de celui que tout Makala appelle affectueusement "apesa atala te", entendez "il donne sans calculer". La preuve, ils l'ont accompagné, et cela à pied, du Centre d'inscription jusqu'à la sortie de Kianza.

Mobilisation générale à l'enrôlement

A peine qu'il sortait de la Salle, Ingele Ifoto a été cueilli par les partisans de son parti et plusieurs habitants de Makala qui voulaient suivre à tout prix son message.

Comme un poisson dans l'eau, Ingele Jean-Marie a lancé un appel à la mobilisation générale pour la participation de tous à l'enrôlement et aux prochaines élections. Il a démontré l'utilité d'une carte d'électeur. Ce, avant de demander à tous ceux qui traînent encore les pieds de faire le plus vite possible pour s'enrôler. Il leur a convié aussi de suivre son exemple et celui de toute l'équipe gouvernementale.

Assurance pour les élections

Conscient de la double mission confiée au gouvernement Tshibala par le Chef de l'Etat, Joseph Kabila Kabange, d'amener d'une part le peuple congolais aux élections et, d'autre part, d'œuvrer pour l'amélioration du social du peuple, Ingele Ifoto, dans sa sagesse, s'est donné la lourde charge d'expulser dans les têtes des congolais les zones d'ombres introduites par certaines langues, brandissant, haut et fort, l'incapacité et le manque de volonté du gouvernement d'organiser les élections.

Il a affirmé, sans peur d'être contredit, que "le gouvernement Tshibala est motivé et bataille pour amener le peuple congolais aux élections". Quelles élections ! S'est-il exclamé. Pour lui, les élections crédibles, transparentes et apaisées et dans le plus bref délai. En plus, il a opté pour une méthodologie d'illustration pour faire inculquer sa vision. «Le peuple congolais doit être rassuré qu'il y aura les élections. Les autorités congolaises ne peuvent pas perdre leur temps en se faisant identifier pour un processus électoral qui n'aura pas lieu. Ce qui doit de plus rassurer est que le Président de la République, Joseph Kabila, s'est enrôlé. Le Premier Ministre également. Presque tous les membres du gouvernement, se sont déjà acquittés de cette obligation», a-t-il rassuré.