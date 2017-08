Plus de huit cents cas de violences sexuelles ont été enregistrés par les ONG féminines du… Plus »

Pour le Révérend Milenge, les nouveaux dirigeants de la Fédération nationale des Jeunes de l'ECC doivent continuer l'œuvre et non commencer. D'où, le nouveau président doit être une personne qui est sensée savoir gérer d'autres communautés. Car, précise-t-il, l'ECC n'a pas besoin de division. C'est dire que tout le monde doit travailler pour la consolidation de l'Eglise. Le Rév. Dr Milenge a fait savoir qu'au cours de ce Congrès, quoi que essentiellement électoral, les Jeunes protestants bénéficieront aussi de deux formations sur les droits de l'homme et les élections. Les formateurs sont venus de l'étranger.

Sur ce, le Deuxième Vice-président de l'ECC, le Rév. Dr Milenge, dans son mot d'orientation des travaux, a appelé les Jeunes Protestantes à saisir ce moment dans l'histoire de la République démocratique du Congo pour devenir le leitmotiv du développement et du changement. Cela, indique-t-il, passe notamment, par le choix judicieux de la personne qui devra conduire la marche de la fédération nationale des jeunes protestants, pour les six prochaines années.

