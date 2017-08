Plus de huit cents cas de violences sexuelles ont été enregistrés par les ONG féminines du… Plus »

Le jeu se déroule dans la moitié du terrain de Qatar. A la 29ème minute, l'ailier gauche de Manenga a raté une action survenue d'une contre-attaque où il s'est retrouvé seul face au gardien de l'équipe adverse. C'est cette action qui a sanctionné la mi-temps, car les minutes restantes ne réserveront plus rien d'alléchant au public. Score à la pause : 1 but à 0 en faveur de Manenga. Au retour des vestiaires, l'on remarquera le respect de consignes données par le coach de Qatar à ses poulains. Car, la différence de jeu se fait remarquer sur le terrain. La bataille a été acharnée au milieu de terrain. Le coach de Qatar sort son milieu de terrain pour un autre. C'est ainsi que cette équipe va brûler la politesse au tenant du titre.

Bonne opération réalisée par Qatar. Ce club est venu à bout de l'étoile de Manenga dans le cadre de la quatrième et dernière journée de la phase de Pool de la 7ème édition du tournoi de la cohésion nationale. Deux buts à un, c'était le score final du match. Une rencontre très disputée et d'une forte intensité. Pour ce choc du jour qui a opposé ces deux clubs, Manenga a été le premier à ouvrir la marque dès la 29ème minute. Et c'était sur une astucieuse balle arrêtée par son renard de surface à l'attaque. Le ballon a fini sa course dans le filet suite à un coup franc savamment tiré par ce dernier. Dès cet instant, les deux équipes ne pouvaient plus s'observer. Qatar a commencé à courir derrière le score. Malgré tout, Manenga est resté maître du terrain.

