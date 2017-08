Congo-Kinshasa: Anticipez!

Plus de huit cents cas de violences sexuelles ont été enregistrés par les ONG féminines du… Plus »

Voilà qui pousse certains observateurs avisés à recommander au Gouvernement, de non seulement recourir à la puissance publique, pour tenter d'infléchir le mouvement qui n'est qu'à ce début dans certains domaines, et qui est annoncé, pour d'autres, dans les jours à venir. Il ne peut, sous quelques prétextes que ce soit, laisser pourrir la situation, alors qu'il s'agit tout simplement de prendre langue, d'échanger, sans tabou, afin de trouver solution à la préoccupation. C'est tout le sens du dialogue social, encore qu'il faille éviter les tentatives de triomphalisme dans la démarche.

Ils ne regardent non plus dans la même direction ou s'ils le font, comme c'est le cas actuellement pour la tenue des élections, ils ont des objectifs qui ne sont pas les mêmes, voire des échéances qui se postposent. Leur dialogue, s'il échoue, suite à diverses contingences, il ne peut en être pour le dialogue social. Autant que dans les entreprises, publiques ou privées, le dialogue social est permanent, autant il doit l'être. Ici, il n'est point besoin de coloration politique, mais plutôt de ventre. « Ventre creux n'a point d'oreille », dit-on.

Parallèlement, une autre grogne a déjà gagné les secteurs des médecins et infirmiers, et les magistrats sont sur le pied de guerre, de même que les fonctionnaires. Que cela se passe ainsi, n'est-ce pas que ça s'apparenterait à une bombe à déflagration multiple ? Mais, pour quel gain ? La question vaut son pesant d'or. Or, il s'avère que la situation politique de la République Démocratique du Congo, qui apprivoise les consciences des Congolais, va de mal en pis, de l'avis de tout observateur averti.

