Angola: Élections 2017 - Le FNLA sensibilise les militants des banlieues

"Nous voulons que les gens participent en masse à cet acte et que nos militants puissent voter sans crainte et avec conscience, parce que c'est un devoir de citoyenneté", a souligné l'homme politique.

Parlant à l'Angop, le porte-parole et directeur de la campagne dans la province, António Kuty, a dit que dans ces actions de sensibilisation, le FNLA aborde les procédures à suivre et le comportement nécessaire à l'heure de voter, car c'est une fête pour le renforcement de la démocratie et de l'unité de tous.

Sumbe — Le Secrétariat provincial du FNLA à Cuanza Sul réalise à partir de ce lundi, dans les quartiers chingo, Inconcon, Pedra I et Bumba, dans la ville de Sumbe, une campagne de sensibilisation porte à porte, auprès des militants et sympathisants du parti, dans l?objectif d'adhérer au vote du 23 août.

