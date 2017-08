Congo-Kinshasa: Nathalie Kambala parle de la campagne que l'ONG FMMDK mène contre les violences faites à la femme

Plus de huit cents cas de violences sexuelles ont été enregistrés par les ONG féminines du… Plus »

«Les violences sexuelles à l'époque visaient les jeunes, les femmes libres. Mais aujourd'hui, on voit les violences qui visent les femmes mariées que l'on prend devant leurs maris et enfants», s'alarme la secrétaire exécutive de l'ONG FMMDK.

«Nous avons connu des atrocités, l'insécurité, les recrudescences des violences sexuelles faites à la femme et à la jeune fille. Si les femmes se taisent, elles n'auront pas gain de cause. C'est pour cette raison que nous avons proposé des activités et des actions pour éradiquer et mettre fin à tous ces fléaux », explique Nathalie Kambala.

