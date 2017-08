Congo-Kinshasa: Des habitants de Zongo réclament le matériel commandé pour l'antenne de la RTNC

Plus de huit cents cas de violences sexuelles ont été enregistrés par les ONG féminines du… Plus »

L'actuel ministre provincial des médias et communication, Rubin Kpenumo assure que ce matériel existe et est gardé à Gemena. Si ces émetteurs ne sont pas encore acheminés à Zongo, c'est parce que l'antenne locale de la RTNC et le Réseau national de télécommunication par satellite (RENATELSAT) sont en désaccord, a-t-il indiqué sans plus de précision. Il promet de s'impliquer pour trouver une issue à ce différend.

D'après la société civile locale, ce matériel commandé depuis 2016 dont deux émetteurs de la radio et de la télévision et les accessoires de studio, n'est jamais arrivé à destination alors qu'il avait été présenté début 2016 par la Commissaire spéciale adjointe chargé de l'administration, Lucie Kalima à Gemena.

