Congo-Kinshasa: Affrontement entre les miliciens Maï-Maï Mazembe et les NDC de Guidon

Plus de huit cents cas de violences sexuelles ont été enregistrés par les ONG féminines du…

Mais la signature officielle de cette entente qui devrait intervenir mercredi dernier à Kirumba n'avait pas eu lieu. Pour cause, les NDC s'étaient présentés au lieu du rendez-vous avec plus de cent hommes armés.

Ce sont les Maï-Maï Mazembe qui ont attaqué les positions des NDC à Kahumo et ont réussi à y déloger leurs rivaux après des violents combats, rapportent des sources locales. Ces dernières font également état des cas de vol de bétail et «des biens de valeur» de la population par les miliciens des NDC en fuite.

Des combats ont opposé dimanche les miliciens du groupe armé «Maï-Maï Mazembe» et ceux du groupe Nduma Defense of Congo (NDC) dans la localité de Kahumo, située à environ 8 km à l'Est de Miriki, au Sud de Lubero (Nord-Kivu).

