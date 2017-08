Congo-Kinshasa: Risque de confrontation

Plus de huit cents cas de violences sexuelles ont été enregistrés par les ONG féminines du… Plus »

Le Rassemblement appelle à deux journées ville morte, le mardi 8 et le mercredi 9 août, sur toute l'étendue de la République. C'est un acte de désobéissance civile pour exiger la publication du calendrier électoral. Le vote est un droit constitutionnel que les institutions de la République doivent garantir. Ce qui n'est pas le cas actuellement. Toutes les institutions de la République sont sous les bottes de la Majorité présidentielle et refusent de jouer le rôle républicain d'organiser les élections.

Toutes les forces politiques et sociales du changement ont pris l'option de contraindre le régime de Kinshasa à mettre en œuvre les résolutions essentielles issues de l'Accord global et inclusif du 31 décembre 2016.

Copyright © 2017 Le Potentiel. Droits de reproduction et de diffusion réservés. Distribué par AllAfrica Global Media (allAfrica.com). Pour toute modification, demande d'autorisation de reproduction ou de diffusion, contactez directement le propriétaire des droits en cliquant ici.

AllAfrica publie environ 900 articles par jour provenant de plus de 150 organes de presse et plus de 500 autres institutions et particuliers, représentant une diversité de positions sur tous les sujets. Nous publions aussi bien les informations et opinions de l'opposition que celles du gouvernement et leurs porte-paroles. Les pourvoyeurs d'informations, identifiés sur chaque article, gardent l'entière responsabilité éditoriale de leur production. En effet AllAfrica n'a pas le droit de modifier ou de corriger leurs contenus.

Les articles et documents identifiant AllAfrica comme source sont produits ou commandés par AllAfrica. Pour tous vos commentaires ou questions, contactez-nous ici.