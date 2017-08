Cameroun: Université de Dschang - 135 millions mobilisés au lancement de la Fondation de l'institution

En somme presque toute l'élite de la région de l'Ouest s'est mobilisées, répondant ainsi à l'invitation de Roger Tsafack Nafosso, recteur de l'université de Dschang. Celui-milite pour la professionnalisation des enseignements et cherche à consolider le partenariat public-privé. Tout comme, il tient à la consolidation du pont entre l'université et l'entreprise.

« J'encourage cette initiative. Elle va en droite ligne des actions que je mène. Depuis des années déjà j'encourage les jeunes bacheliers et les doctorants à travers des courses. C'est pour moi, une manière de participer à l'œuvre de construction nationale et du développement de notre pays. » Ces formules résument l'intervention d'Albert Kouinche, député à l'Assemblée nationale et patron de la société de transfert d'argent

Albert Kouinche et Célestin Tawamba se sont mouillés le samedi 05 aout dernier. Le patron de la société Express Union Sa et celui de Pasta Sa ont donné un coup de pouce afin que cette initiative portée par le recteur de cette institution, le Pr Roger Tsafack Nanfosso, prenne corps.

