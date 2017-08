Sénégal: Pape Diouf apprécie la victoire de Benno et liste les maux

Et d'ajouter qu'en perspective des élections présidentielles de 2019, «nous allons consolider l'unité mais aussi être plus fréquents auprès des populations. On nous fait des remarques selon lesquelles les politiques ne descendent que quand il y a des élections.

Nous allons voir les manquements mais aussi voir comment remobiliser les gens car, il y a quelques parts des frustrations. Il faudra panser les blessures et faire des réglages, lever les équivoques pour que notre coalition soit encore plus forte lors des prochaines jouxtes électorales», a déclaré l'ancien ministre de l'Agriculture.

La coalition Benno Book Yaakaar de Bambey a évalué les résultats issus du scrutin législatif où elle a vaincu l'opposition. Le coordonnateur de la coalition Benno Book Yaakaar, Pape Diouf a soutenu que «la victoire était belle mais elle n'a pas été acquise sans difficultés et manquements». «Nous allons faire une évaluation exhaustive et objective des différentes péripéties.

