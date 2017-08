Sénégal: Résultats aux examens du BFEM - L'académie de Ziguinchor en tête

Si la région de Ziguinchor peine depuis quelques années à améliorer ses résultats au Baccalauréat, au BFEM, l'Académie de Ziguinchor s'illustre par ses bonnes performances qui le placent, cette année, en tête sur la cinquantaine d'académies que compte le pays.

Des résultats qui suscitent satisfaction dans la région Sud qui tente de trouver des stratégies pour booster l'excellence dans cette partie du Sénégal, l'une des plus scolarisée du pays.

Après les différents examens scolaires l'heure est au bilan à Ziguinchor. L'Académie de Ziguinchor est sortie première au Bfem avec un taux de réussite de 71,21%.

Sur les 59 Inspections de l'Education et de la Formation (I.E.F) que compte le pays, les Inspections de l'Education et de la Formation de la région occupent des places assez reluisantes. Elles sont dans le top 12. Un bon comportement des IEF qui a valu à la région d'être la première académie pour le BFEM. Au CFEE, le taux de réussite régional est de 75,68% et c'est l'IEF de Bignona 2 qui caracole en tête dans la région avec 81,60% suivie de Ziguinchor qui obtient 75,24%, Oussouye avec 72,81% et enfin Bignona 1 avec un taux de réussite de 71, 46%.

Des performances au CFEE et au BFEM qui contrastent avec les résultats enregistrés à l'examen du Baccalauréat. Le taux de réussite dans cet examen est de 25% légèrement en deçà des résultats enregistrés l'année dernière où le taux de réussite tournait autour de 27%.

De faibles résultats qui méritent réflexion selon l'Inspecteur d'Académie de Ziguinchor Ismaila Diouf qui se réjouit tout de même du nombre de mentions engrangées au cours de cet examen. «Il y'a quelques éléments qui nous réconfortent, le nombre de Mentions s'est considérablement amélioré. Nous avons 114 Mentions Assez bien ; 17 Mentions Bien et une Mention Très bien appliquée à cela le plein réalisé dans les séries S1. A Ziguinchor dans cette série c'est du 100% cette année (... )», s'enthousiasme-t-il.

Un diagnostic du quantum horaire avec des pertes d'heures considérables sont un des facteurs qui impactent sur ces résultats du Bac dans la région. Et le patron de l'école déclare «les meilleurs résultats viennent de l'enseignement privé mais aussi les plus mauvais résultats sont enregistrés dans les écoles privées.

Quand on désagrège les résultats par origine des candidats, on constate que ceux qui nous viennent du public ont les ont taux de réussite supérieur à la moyenne nationale tandis que ceux du privé ont un taux plus faible et encore beaucoup plus faible chez les candidats libres qui représentent près de 27% des candidats au Bac dans la région».

A noter que faire figurer l'Académie au concours général, était un autre défi qui n'a pu se réaliser et que s'étaient fixées les autorités académiques qui ont initié cette année un Concours général au niveau régional pour booster l'émulation.

La cérémonie de remise des prix est fixée à la rentrée mais déjà les autorités académiques lancent un appel à tous les acteurs de l'école et les bienfaiteurs à contribuer pour l'organisation et la réussite de cet événement.