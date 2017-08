Afrique de l'Ouest: Le tournoi des Nations confortera le leadership de l'Afrique de l'ouest sur le continent

En plus de ce tournoi, il est prévu des séminaires de formation des cadres techniques, administratifs et des journalistes des deux zones, a dit Senghor, soulignant que cela permettra au football ouest-africain de "faire un bond qualificatif".

Le vainqueur de la Coupe des nations organisé en partenariat entre le groupe Fox News et les zones ouest A et B de la Confédération africaine de football (CAF) qui aura lieu en septembre prochain au Ghana, empochera la somme de 100.000 dollars soit plus de 55 millions de francs Cfa, a appris l'APS lors de la présentation du trophée.

Le trophée du tournoi (9 au 24 septembre prochain) a été présenté ce lundi matin à Me Augustin Senghor par des officiels de la multinationale américaine qui avait signé un partenariat avec les deux zones ouest A et B en décembre dernier.

Dakar — Le tournoi de la Coupe des nations de l'UFOA (Union des fédérations ouest-africaines) qui sera organisé en septembre par la multinationale Fox News et les zones ouest A et B de la CAF permettra à la région de conforter son leadership dans le football africain, a déclaré Augustin Senghor, le président de la zone ouest A.

