Sénégal: Souris s'attend "à une suite" après les sanctions infligées à l'US Ouakam

"S'il faut se plier au décret divin, on ne peut exclure le libre choix des hommes dans ces incidents", a-t-il insisté appelant les populations et la famille du sport nationale, a tiré toutes les conclusions de ce drame.

"Ce qui s'est passé est extrêmement grave mais on ne peut dire on sanctionne l'US Ouakam et c'est fini", a estimé l'ancien ministre de la République qui dit s'attendre à une suite sur ces sanctions.

"Si ça doit s'arrêter là, on aura comme un sentiment d'inachevé, j'aurais compris que les sanctions positives et négatives sont globalisées", a indiqué à l'APS, l'ancien président de la FSF interrogé en marge de l'assemblée générale de l'Association nationale de la presse sportive du Sénégal, samedi.

Dakar — L'ancien président de la Fédération sénégalaise de football (FSF), El hadj Malick Sy dit Souris dit attendre "la suite" après les sanctions infligées à l'US Ouakam relativement aux incidents du 15 juillet ayant occasionné le décès de huit personnes et plus de 300 blessés.

