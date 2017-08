Sénégal: "On n'a pas besoin de s'expatrier pour gagner des titres"

Anthony Koffi avait également permis à la Botswanaise Amantle Monthso, autre pensionnaire du CIAD de devenir championne du monde en 2011 (Daegu). Il a souligné que les Sud-Africains (Van Niekerk 200 et 400m et Akini Simbine 6-ème de la finale du 100m) et le Botswanais Isaac Makwala (400m) s'entraînent chez eux.

"Les athlètes n'ont pas besoin de s'exiler pour gagner des titres olympiques et mondiaux et l'argent remporté par Ta Lou confirme encore une fois, si besoin en était, cette idée", a dit dans un entretien téléphonique le technicien ivoirien du CIAD (Centre international d'athlétisme de Dakar).

Copyright © 2017 Agence de Presse Sénégalaise. Droits de reproduction et de diffusion réservés. Distribué par AllAfrica Global Media (allAfrica.com). Pour toute modification, demande d'autorisation de reproduction ou de diffusion, contactez directement le propriétaire des droits en cliquant ici.

AllAfrica publie environ 900 articles par jour provenant de plus de 150 organes de presse et plus de 500 autres institutions et particuliers, représentant une diversité de positions sur tous les sujets. Nous publions aussi bien les informations et opinions de l'opposition que celles du gouvernement et leurs porte-paroles. Les pourvoyeurs d'informations, identifiés sur chaque article, gardent l'entière responsabilité éditoriale de leur production. En effet AllAfrica n'a pas le droit de modifier ou de corriger leurs contenus.

Les articles et documents identifiant AllAfrica comme source sont produits ou commandés par AllAfrica. Pour tous vos commentaires ou questions, contactez-nous ici.