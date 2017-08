Cameroun: Rivalités dans la famille royale Fondjomekwet

Surtout que depuis 2014, il ne cesse de récolter des lauriers sur la scène nationale et internationale. Tout ceci lié à son engagement pour la promotion de la décentralisation à travers la bonne gouvernance locale et le développement durable. C'est ainsi que courant le mois de mai 2017, il a été couronné pour la troisième consécutive par le comité scientifique du prix de l'excellence africaine comme meilleur manager communal du Cameroun et coopté comme membre honoraire de cette organisation panafricaine.

Egalement de sources fiables au niveau de la brigade de gendarmerie de Bandja, un homme qui se présente comme émissaire du chef du village, a avoué été commis pour assassiner Barthélemy Djimgou, au motif qu'il «est rebelle à l'autorité du chef du village». Et que comprendre de cette rébellion ? Certains ressortissants de Fondjomekwet n'apprécie pas le fait que Djimgou Kamga ait fait servir par voie d'huissier une sommation interpellative pour s'indigner du fait qu'un dimanche des serviteurs du chef du village ont pénétré sa concession au motif qu'une partie de cette parcelle devrait être rétrocédé au patrimoine global du village car elle héberge des « objets symboliques et communautaires ».

Il ne fait pas bon vivre au sein des communautés Fondjomekwet du Cameroun ces derniers temps. Presque tous les membres des groupes organisées sont au courant qu'Yves Djoumbissié Kamga, Fo'o des Fondjomekwet s'acharne contre Barthélemy Djimgou Kamga, prince du même village, maire de la Commune de Bandja et président du Syndicat des communes du Hauts-Nkam. Reste que Barthélemy Djimgou n'a pas hésité de porter sa casquette de président du cercle des élites Fondjomekwet de Douala, le samedi 05 aout 2017. Une façon pour lui de montrer qu'il reste membre de la communauté, en dépit de la correspondance commise par son frère et chef des Fondjomekwet, le Fo'o Yves Djoumbissié Kamga, pour le suspendre de toutes les «réunions du village».

Copyright © 2017 Camer.be. Droits de reproduction et de diffusion réservés. Distribué par AllAfrica Global Media (allAfrica.com). Pour toute modification, demande d'autorisation de reproduction ou de diffusion, contactez directement le propriétaire des droits en cliquant ici.

AllAfrica publie environ 900 articles par jour provenant de plus de 150 organes de presse et plus de 500 autres institutions et particuliers, représentant une diversité de positions sur tous les sujets. Nous publions aussi bien les informations et opinions de l'opposition que celles du gouvernement et leurs porte-paroles. Les pourvoyeurs d'informations, identifiés sur chaque article, gardent l'entière responsabilité éditoriale de leur production. En effet AllAfrica n'a pas le droit de modifier ou de corriger leurs contenus.

Les articles et documents identifiant AllAfrica comme source sont produits ou commandés par AllAfrica. Pour tous vos commentaires ou questions, contactez-nous ici.