Congo-Kinshasa: Grand Kassaï - Caritas et Cordaid évaluent la situation humanitaire

Caritas et Cordaid viennent d'organiser tout récemment une mission conjointe d'évaluation de la situation humanitaire au grand Kasaï, région qui a connu des violences d'une grande ampleur et des déplacements en masse de la population après les violences de la milice du chef traditionnel Kamwina Nsapu et les conséquences des affrontements entre celle-ci et l'armée gouvernementale ou Fardc.

Cette mission dresse un tableau sombre de la situation humanitaire au grand Kasaï. De graves dégâts en vies humaines et matériels ont été enregistrés. Selon les termes de référence de cette mission conjointe, dans le grand Kasai, fait savoir Caritas, au moins deux mille six cent vingt-trois décès ont été enregistrés à cause des affrontements entre les miliciens de Kamwina Nsapu et les soldats des Forces armées de la RDC.

Le même rapport révèle que deux mille sept cent soixante-sept maisons ont été détruites. Cent quarante écoles et vingt-huit centres et trente maisons religieuses ont été endommagés. Soixante-deux fosses communes contenant des restes humains ont été découvertes. Les populations ont été déplacées par milliers et ont abandonné leur champ, leurs réserves de nourriture et des biens de première nécessité. Ces populations ont trouvé refuge dans la brousse et dans les provinces voisines ou en Angola où dans la plupart des cas les conditions de vie ne sont pas bonnes. Elles vivent dans la précarité de la promiscuité qui les exposent aux maladies. Le rapport de la mission fait aussi état de l'enrôlement des jeunes et même des enfants dans les milices.

Caritas Congo ASBL et Cordaid entendent amplifier le travail de l'Église en assistant les populations déplacées. C'est ainsi qu'ils ont décidé de se rendre sur le terrain dans la région de Tshikapa, dans le diocèse, pour se faire une idée sur l'ampleur et la nature de besoins de la population. Les localités se trouvant aux environs de Tshikapa concernées par cette évaluation sont Lunkamba, Nganduambulu, Lunyanya, Masangu Anayi.