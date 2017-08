Sénégal: Seydou Guèye - « La majorité pour gouverner est acquise »

Après la proclamation des résultats provisoires du scrutin législatif par la Commission nationale de recensement des votes, le ministre Seydou Gueye, porte-parole du gouvernement et de l'Alliance pour la République (Apr), le parti présidentiel a salué la maturité du peuple sénégalais souverain pour la cohérence de son choix sur l'offre du chef de l'État Macky Sall en lui donnant la majorité requise pour mener à bien le Plan Sénégal émergent (Pse).

Le ministre seydou Gueye a d'abord rendu grâce à Dieu pour cette issue victorieuse de la coalition Benno Bokk Yakaar avec les brillants résultats obtenus par la majoritéc présidentielle à l'issue des législatives du 30 juillet dernier et qui frisent le plébiscite.

Le porte-parole de l'Apr a, ensuite, estimé que les sénégalais ont fait « un choix cohérent, responsable et mature ». Quid de l'objectif de 62% fixé par le président de la République à la tête de liste de Bby avec au finish la majorité présidentielle qui se contente de 49,4% des votants en sa faveur ? « J'apprécie positivement ces résultats puisque la majorité est acquise pour gouverner au mieux des intérêts des sénégalais et c'était l'objectif ultime », a-t-il déclaré.

Pour étayer son argumentaire, il fera savoir que « c'est vrai que quand vous partez en campagne, vous avez un objectif mais rapportées au scrutin majoritaire, la coalition présidentielle a remporté 44/45 départements à l'intérieur du pays et 7/8 circonscriptions pour les sénégalais de l'extérieur ». Et ce sont là « des indicateurs assez forts », dira-t-il. En outre, il a tenu à le saluer notre administration rompu à la tâche, « malgré les couacs et autres manquements notés ça et là ».

Poursuivant l'analyse des résultats, les statistiques générales renseignent, à son avis, « du taux de participation d'environ 54% jamais égalé dans toutes l'histoire des élections législatives au Sénégal avec plus de 3 millions de votants effectifs sur un nouveau fichier de 6 millions 200 mille inscrits ».

Mieux, « il faut distinguer l'objectif politique de celui de la pratique, parce que la barre initialement fixée est un discours qui visait une conséquence pratique, avoir la majorité à l'hémicycle, qui est l'objectif ultime », a-t-il soutenu. Et dans des localités précises, « on avait des objectifs particuliers et grâce à Dieu, on a pu les réaliser », dira-t-il. C'est le cas de Dakar « qui a fait couler beaucoup de bruits et de salives et cette localité était un de nos objectifs ».

Rappelant qu'aucun territoire n'est « le domaine réservé ou la chasse gardée » de quiconque ou de quelque parti ou coalition de partis politiques, « nous avons remonté la pente à Dakar en gagnant 12 des 19 communes, remportant ainsi les 7 sièges en compétition dans la capitale », a-t-il fait savoir. Il a, en outre, relevé la réduction du gap entre la majorité et ses vis-à-vis dans certaines communes comme celle de Médina où il milite.

Il assure « la poursuite du travail entrepris» pour les ramener dans la besace de la majorité. Pour Seydou Gueye, l'opposition, dont les leaders ont fini de « montrer leur incapacité s'unir et préoccupés qu'ils étaient par leurs petits calculs politiciens, n'a qu'à s'en prendre à elle-même ».

Autrement dit, « elle est victime de leur incurie, de leurs ambitions biaisées et de leur faiblesse stratégique », a-t-il fait remarquer. Et parce que cette attitude de « mauvais perdant » n'est pas très utile en démocratie, avec ce « discours contestataire à tout vent pour un match déjà bouclé, entretenu notamment par Mankoo Taxawu Sénégal, ne peut prospérer ».

En sus, compte tenu de l'absence d'autres alternatives au Pse, « les citoyens- électeurs ont bien compris que ce qui était en jeu, c'était d'offrir des perspectives de développement et non pas axer leurs batailles sur des affaires pendantes devant la justice ».

C'est ainsi qu'« avec beaucoup de cohérence, de responsabilité et de lucidité, ils ont fait le bon choix pour donner la majorité au président de la République par ce plébiscite pour la poursuite de la courbe des bonnes actions du plan Sénégal émergent qui couvre les espérances et les grandes attentes de notre peuple qui s'est librement exprimé le jour de vote », a-t-il conclu.