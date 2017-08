Sénégal: Centre aéré 2017 - 500 enfants attendus à Douta Seck et au Grand Théâtre de Dakar

L'édition 2017 du Centre aéré est placée sous le haut parrainage du ministre de la Culture et de la Communication, Mbagnick Ndiaye. Elle porte sur le thème : « 2017, année de la Culture : contribution des enfants ». A travers cette thématique, les enfants chercheront à reprendre les temps forts de cette célébration lors de leurs travaux d'atelier. Cela, par exemple, en articulant leurs performances « autour d'une célébration des lauréats du cinéma et de l'audiovisuel ou d'un hommage à rendre aux artistes disparus tels que Issa Samb dit Joe Ouakam, Ndiouga Dieng ainsi que tout événement culturel d'envergure survenu cette année. »

Pour la directrice de la Maison de la culture Douta Seck, Mame Fanta Kane Gassama, « cette année, on veut aller vers la relance du Centre aéré grand format ». D'ailleurs, c'est pourquoi la « grande innovation de cette 17ème année réside dans le fait que le Centre aéré se décline sous la forme d'une coproduction entre la Maison de la culture Douta Seck et le Grand Théâtre national ».

Plus de 500 enfants âgés entre 5 et 17 ans participeront à cette activité de vacances dont l'objectif est de faire en sorte de répondre aux attentes des potaches en matière de culture et des loisirs. En s'affirmant au fil des éditions comme un espace d'expression artistique, d'échanges et de rencontres, le Centre aéré est devenu un « rendez-vous incontournable ».

