Ile Maurice: Commission drogue - L'homme aux 28000 cartes sim, «un danger public»

Les éclipses de la Lune sont faciles à regarder à l'œil nu et, contrairement aux… Plus »

Selon la commission drogue, Me Coomara Payendee a aussi vu Altaf Jeeva, le frère de Parwiza Jeeva en novembre 2006 alors qu'il n'était pas son avocat. Me Coomara Payendee a répondu ne pas s'en souvenir. «Je ne le connais pas», dit-il.

Puis, selon la déposition de Jacharree Bottesoie, Me Coomara Payendee aurait fait pression sur ce détenu pour que ce dernier change sa version des faits. A ces affirmations de la commission drogue, l'avocat a répliqué qu'il n'a parlé que des conditions de détention à Jacharree Bottesoie et non pas de sa déposition.

Me Coomara Payendee a aussi déposé, ce lundi, devant la commission Lam Shang Leen, qui lui reproche des unsolicited visits. Lorsqu'il est parti voir son client, un dénommé Betsy, ce dernier lui a demandé de s'occuper de Jacharree Bottesoie qui était en solitary confinement. Il a accepté. Pour Paul Lam Shang Leen, il s'agit d'une visite non sollicitée.

Me Coomara Payendee et des «unsolicited visits»

Me Anupam Kandhai a également déposé devant la commission d'enquête sur la drogue ce lundi. La commission est revenue sur le paiement de Rs 306 000 pour le compte du trafiquant Jackson Kamasho. L'avocat a maintenu que c'est Sanjeev Nunkoo qui a payé cette amende, comme il l'avait avancé lors de sa première audition le 15 juin. Par contre, Sanjeev Nunkoo, qui avait été arrêté dans le cadre du meurtre d'Hélène Lam Po Tang, en octobre 2010, a déclaré, lors de sa déposition le 3 août qu'il n'a fait que suggérer à Jackson Kamasho le nom d'Anupam Kandhai et que son implication dans cette affaire s'était arrêtée là.

Mais comment Kailash Harkoo peut-il avoir 28 000 cartes sim ? Il explique que sa compagnie prend des cartes sim pour les clients chinois et que toutes sont enregistrées à son nom. Les clients sont censés les détruire à leur départ et d'ailleurs elles devraient être désactivées après trois mois, justifie-t-il.

Copyright © 2017 L'Express. Droits de reproduction et de diffusion réservés. Distribué par AllAfrica Global Media (allAfrica.com). Pour toute modification, demande d'autorisation de reproduction ou de diffusion, contactez directement le propriétaire des droits en cliquant ici.

AllAfrica publie environ 900 articles par jour provenant de plus de 150 organes de presse et plus de 500 autres institutions et particuliers, représentant une diversité de positions sur tous les sujets. Nous publions aussi bien les informations et opinions de l'opposition que celles du gouvernement et leurs porte-paroles. Les pourvoyeurs d'informations, identifiés sur chaque article, gardent l'entière responsabilité éditoriale de leur production. En effet AllAfrica n'a pas le droit de modifier ou de corriger leurs contenus.

Les articles et documents identifiant AllAfrica comme source sont produits ou commandés par AllAfrica. Pour tous vos commentaires ou questions, contactez-nous ici.