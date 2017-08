Ile Maurice: Le Hochet - Un septuagénaire construit un passage piéton de ses mains

Les éclipses de la Lune sont faciles à regarder à l'œil nu et, contrairement aux… Plus »

Anil Chooramun a fait ce passage piéton de ses mains et même sous la pluie car il voulait que ce projet aboutisse rapidement. Après plus d'un an de travaux, ce passage piéton devrait être opérationnel dans trois mois.

Coût de ce projet : Rs 100 000. Son ami et lui, explique Anil Chooramun, ont déboursé l'argent. «Je ne regrette rien. C'est pour une bonne cause. Je veux juste que la vie de tous ceux qui empruntent cette route soit épargnée.» Dans le passé, en effet, il y a eu de nombreux accidents sur ce pont car les gens étaient obligés de marcher sur la route.

