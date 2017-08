Cameroun: Yaïli - Une journaliste en chanson

Elle débute officiellement sa carrière musicale en 2006 grâce à son single : « Tam-tam ». Ensuite, vont suivre « Mi yidi ma », (Je t'aime) et « Espoir ». Tous interprétés en fulfulde et en français.

Diplômée de l'Ecole supérieure des sciences et techniques de l'information et de la communication de Yaoundé (ESSTIC) en 2007, Yaïli est journaliste à la Crtv Yaoundé FM 94. Sa prestation à l'émission « Début de week-end en rose » sur la FM 94, révèle son talent au grand jour.

Un mélange de zouk et de Rnb. Avec sa voix suave et mélodieuse, Yaïli s'adresse aux couples en crise. L'artiste chante la peine et la douleur. Celles de devoir renoncer à l'homme de sa vie. Liliane Yassedi, de son vrai nom, révèle ainsi un style qu'on ne lui connaissait pas.

